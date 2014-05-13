Музыка усиливает приток крови в левом полушарии мозга

Музыкальные занятия усиливают приток крови в левом полушарии, выяснил Университет Ливерпуля. Его сотрудники провели два исследования, которые показали, какой эффект производит музыка на мозг человека, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Дело в том, что зоны мозга, отвечающие за музыку и язык, имеют единые пути в мозге. Сканирование мозга джазовых музыкантов, как раз, показало для них схожесть языка и музыки.

В рамках первого исследования ученые наблюдали за схемами мозговой активности у 14 музыкантов и 9 людей, далеких от музыки, пока те выполняли задание на генерирование музыки и слов. У музыкантов мозговые схемы при генерировании и слов, и музыки были одинаковыми. А вот у остальных участников схемы отличались.

Во втором исследовании добровольцы выполняли это же задание, но здесь принимали участие люди, вообще не занимавшиеся музыкой. Анализ проводился в самом начале и после 30-минутных занятий по музыке (люди учились наигрывать мелодии). Оказалось, только после музыкальных занятий мозговые схемы стали похожи. Видимо, занятия музыкой провоцируют изменения в когнитивных механизмах, связанных с восприятием музыки. И эти же механизмы используются для языка.

В целом же музыка является мощным методом воздействия на человека. Она способствует высвобождению эндорфина и прекрасно отвлекает. Например, раковые пациенты, которые регулярно слушают музыку, демонстрируют меньше симптомов депрессии, боли, усталости и тревожности.