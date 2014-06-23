Стресса нужно избегать, иначе можно потерять память

Повышение уровня кортизола, называемого также гормоном стресса, может приводить к провалам в памяти, сообщает Сегодня со ссылкой на журнал Neuroscience.

Краткосрочное повышение концентрации кортизола имеет решающее значение для выживания: он помогает справиться с жизненными испытаниями, повышая концентрацию внимания и обеспечивая способность думать на ходу. Однако аномально высокие или длительные всплески кортизола, имеющие место при хроническом стрессе, могут приводить к негативным последствиям: проблемам с пищеварением, беспокойству, увеличению веса и повышению кровяного давления.

В ходе нового исследования ученые изучили влияние гормона на работу мозга и поместили молодых и пожилых крыс с разным уровнем гормона в Т-образный лабиринт, для прохождения которого требовалась хорошая кратковременная память. Для того, чтобы получить лакомство, грызуны должны были вспомнить, в каком направлении они повернули 30, 60 или 120 секунд назад, а затем повернуть в обратном направлении. Пожилые крысы с высоким уровнем гормона выбирали правильное направление только в 58% случаев, тогда как среди их сверстников с низким уровнем кортизола до приманки добирались 80% крыс.

Когда исследователи взяли образцы ткани из префронтальной коры, отвечающей за кратковременную память, и изучили их под микроскопом, они обнаружили, что у крыс с высоким уровнем гормона было на 20% меньше синапсов, чем во второй группе, которая по результатам теста на память не уступила молодым грызунам.

Ученые пришли к выводу, что долгосрочное воздействие гормона стресса может привести к значительному сокращению количества нервных клеток в этом участке мозга.

По мнению Джейсона Рэдли, доцента психологии из университета Айовы, пациенты с высоким уровнем этого гормона - те, кто переживает депрессию или хронический стресс - нуждаются в особой терапии.