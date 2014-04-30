Уверенность в себе - главное при преодолении стресса

Самооценка частично влияет на то, как человек оправляется от травматичных событий, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Live Science. Ученые сделали этот вывод, просканировав мозг студентов до землетрясения, произошедшего в Японии в 2011 году. После землетрясения сканирование повторилось. Далее начался период наблюдений, который показал, насколько мозг человека пластичен.

Сканирование, проводившееся сразу после катастрофы, выявило сокращение объема гиппокампа и орбитофронтальной коры. Через год гиппокамп продолжал уменьшаться, а показатели депрессии и тревожности не улучшились. Зато объем орбитофронтальной коры увеличился. И этот процесс был связан с тем, насколько уверенными чувствовали себя люди сразу после землетрясения.

Структурные изменения в мозге, происходящие после травматичного события, динамичны, говорят специалисты в лице Ацуси Секигути. Вероятно, люди с более высокой самооценкой лучше регулируют эмоциональный дистресс, что отражается на изменениях мозга. Еще предстоит выяснить, можно ли обратить вспять изменения. Особая восприимчивость гиппокампа и орбитофронтальной коры к стрессу сопряжена с тем, что обе эти зоны реагируют на нейрохимические соединения, связанные со стрессовым ответом. К таким соединениям относятся кортизол и норадреналин.