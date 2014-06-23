Длительные пробежки могут быть вредны для здоровья

Ученые американского научно-исследовательского института сердечно-сосудистых заболеваний (Пенсильвания) обследовали 3800 бегающих мужчин и женщин, средний возраст которых составил 46 лет. Примерно 70 процентов из них бегали более 20 километров в неделю, сообщают Подробности.

В результате эксперимента выяснилось, что интенсивный и длительный бег не только приводит к изнашиванию опорно-двигательного аппарата, нарушению работы сердца, но и сокращает продолжительность жизни.

Дополнительные исследования показали: у людей, которые часто или много бегают, продолжительность жизни не большая, чем у тех, кто вовсе не занимается спортом и ведет сидячий образ жизни.

Чтобы пробежка приносила пользу, специалисты рекомендуют уделять этому не более трех часов в неделю.