Жестокое обращение с детьми меняет структуру их мозга - психиатры

К жестокому обращению с детьми специалисты относят все формы физического и эмоционального насилия, сексуальное насилие, пренебрежение, халатность и любое другое поведение, которое вредит здоровью, развитию, достоинству или жизни ребенка, не достигшего 18-ти лет. По официальным данным, около 20% женщин и 5-10% мужчин в детстве подвергались сексуальному насилию, и минимум 23% - физическому.

Ранее было показано, что жестокое обращение с детьми может привести к изменениям в структуре мозга, однако при визуализации результаты исследований, показывающих степень этих изменений, оказались несовместимы.

Для прояснения того, как именно жестокое обращение влияет на мозг ребенка, ученые из Испанского фонда поддержки науки и технологий проанализировали результаты 12 предыдущих исследований, а также наблюдали две группы по 56 детей: тех, с кем жестокого обращались в детстве, и тех, кто не подвергался насилию.

Используя технику 3D-нейровизуализации, ученые обнаружили, что среди детей, с которыми жестокого обращались в детстве, доля серого вещества в нескольких отделах мозга была значительно ниже, чем среди детей со "счастливым" детством. Наиболее заметное уменьшение количества нервных клеток наблюдалось в зонах, связанных с когнитивным контролем.

По мнению исследователей, тот факт, что эти области мозга развиваются относительно поздно - уже после того возраста, на который приходился опыт насилия со стороны взрослых - подтверждает, что причиной изменений стало именно жестокое отношение. Помимо этого, было обнаружено, что сокращение серого вещества не было связано с приемом каких-либо препаратов.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут снизить риски развития патологий в детстве и разработать методы коррекции подобных нарушений.

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