Загрязнение воздуха ухудшает работу мозга

Автомобильные выхлопы и прочие источники загрязнения воздуха ускоряют процесс снижения когнитивных способностей у пожилых людей, предупреждает meddaily.ru со ссылкой на Reuters. Центр биодемографии и здоровья населения, а также Центр геронтологии Андруса решили исследовать данную проблему, взяв за основу информацию, собранную, начиная с 1986 года.

Ученых интересовало состояние 780 человек, которым в 2001-2002 годах было 55 лет и больше. В конце 90-х специалисты начали замерять концентрацию загрязняющих частиц там, где жили участники исследования. Когнитивные способности оценивались по тестам на память, по математике. Оценка получалась по количеству сделанных ошибок.

Оказалось, средняя концентрация малых частиц составляла 13,8 микрограмма на кубический метр. Между тем, установленный лимит качестве воздуха составляет 12 микрограммов. Если люди жили в местах, где уровень загрязнения равнялся 15 микрограммам и более, то показатели ошибок были в полтора раза выше, чем у людей, живших в местах с загрязнением в 5 микрограммов максимум.

Известно: частицы размером в 2,5 микрона и меньше могут проникать глубоко в легкие и даже кровоток. Видимо, негативный эффект на когнитивные способности производится именно за счет влияния на сердечно-сосудистый статус. Потом, сосуды напрямую связаны с мозгом. Так частицы проникают и в сам мозг.