Увлечение гаджетами ведет к набору веса

К такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного унивеситета в Чикаго, которые провели интересный эксперимент, изучая воздействие яркого голубого света экранов современных гаджетов на организм человека, пишет liza.ua.

В первые дни эксперимента на испытуемых воздействовали излучением, подобным тому, какой наблюдается при работе с планшетом или сматфоном. Сеансы длились по 16 часов в день утром и вечером, а также несколько часов во время сна.

В последующие дни участники эксперимента контактировали с голубым светом экранов гаджетов всего несколько часов.

После этого ученые сравнили полученные данные – оказалось, что во всех случаях чувство голода у испытуемых возникало через 15-20 минут после начала сеанса с использованием голубого излучения.

Руководитель исследования Айви Чунг отмечает, что особенно сильно на наш организм воздействует трехчасовое вечернее сидение за планшетом или сматфоном и призывает нас не проводить время с гаджетами, а гулять и общаться с друзьями.