Чем полезна клубника

Ни для кого не секрет, что почти все витамины очень хрупки и при обработке зачастую разрушаются, а клубнику можно с удовольствием есть, не обрабатывая, достаточно лишь хорошенько промыть ягоды водой. И будьте уверенны, все полезные вещества клубники, несомненно, поступят в ваш организм.

Лучше клубнику употреблять со сливками, сметаной или творогом — конечно же, если вас не беспокоит избыточный вес. Жиры кисломолочных продуктов бережно обволакивают стенки кишечника, тем самым смягчают раздражающее действие клубники. Если кишечных расстройств нет, можно есть клубнику и со свежим молоком. Самое вкуснейшее лакомство – это клубника со сметаной и небольшим количеством меда.

Клубнику не стоит есть с сахаром — в организме человека и без того его достаточно.

Ешьте клубнику отдельно от какой-либо другой еды, после приёма первых и вторых блюд, ягода способна вызвать брожение в желудке. Между прочем, все ягоды и фрукты следует есть отдельно от другой пищи.

Крайне полезна садовая клубника тем, кому необходимо укрепить иммунитет. Исследования показали, что составляющие клубники снижают риски различных заболеваний для курильщиков, и для любителей других видов вредных «привычек».

К тому же клубника обладает еще одним немаловажным полезным свойством, а именно низкой калорийностью. Ведь на 100 грамм ягод приходится всего 30 ккал, а вместе с этим продукт очень сладкий, вкусный и сочный. Клубника богата сахарозой, но больше всего в ней фруктозы. Жира практически не имеет, как и белка, преобладают лишь углеводы. Это очень радует тех, кто соблюдает диеты.