Карандаши содержат свинец

Эта привычка объясняет повышенную концентрацию свинца в теле детей, проживающих поблизости от химических заводов, пишет meddaily.ru со ссылкой на Reuters.

В частности, фабрику в Дапу, южная провинция Хунань, пришлось закрыть после того, как более чем у 300 детей в крови нашли повышенный уровень свинца. Пробы брались и вокруг фабрики, и на ее территории. В Китае проблема отравления свинцом возникает не в первый раз. Все дело в стремительном экономическом росте, который угрожает окружающей среде.

К примеру, в 2009 году от отравления свинцом пострадали почти 1000 детей в провинции Шэньси. Правительство до сих пор не может решить проблемы со свинцом, особенно в бедных частях страны. Считается, свинец может накапливаться в карандашах. Но пока это подтверждено не было.

Отравление свинцом - один из самых распространенных видов отравлений тяжелыми металлами. Как правило, страдают дети 1-5 лет. В тело металл может попасть с загрязненной пылью, парами. Он провоцирует симптомы хронической интоксикации и приводит к повреждениям всех отделов головного мозга.