Вокруг нас существует минимум 11 токсинов, вредящих мозгу

Доктор Филип Ландриган из Медицинской школы Маунт Синай отмечает: только в США распространено более 80000 промышленных химикатов. И их никогда не проверяли на токсичность с точки зрения воздействия на плод ребенка, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Специалист призывает ввести тестирование химикатов, уже существующих, и тех, что только готовятся выйти на рынок. Причем, львиная доля ответственности должна лечь именно на плечи производителей.

В 2006 году был обнародован список из пяти промышленных химикатов, которые действуют как нейротоксины на стадии развития мозга у плода. В список входили свинец, метилртуть, полихлорированные бифенилы, мышьяк и толуол. Теперь же сюда добавились еще шесть: марганец, фтор, хлорпирифос и ДДТ (пестицид), растворитель тетрахлорэтилен и полибромдифениловые эфиры (антипирены).

Например, марганец связан с уменьшением интеллектуальной активности и с проблемами с двигательными навыками. Растворители способствуют развитию гиперактивности и агрессивного поведения. В свою очередь, некоторые типы пестицидов провоцируют отставание в когнитивном развитии.