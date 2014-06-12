Здоровый сон укрепляет память

Согласно новому исследованию хороший сон укрепляет память и помогает лучше запомнить новую информацию. Совместный проект китайских ученых из Пекинского университета Шэньчжэнь и американских ученых института Skirball, Нью-Йоркского университета, обнаружил основные механизмы, благодаря которым сон помогает укреплять память и хранить воспоминания, сообщают Подробности со ссылкой на scitech-news.ru.

Используя пятнадцать мышей и новейшие технологии в микроскопии, ученые смогли отследить в режиме реального времени изменения в памяти мышей во время сна и во время бодрствования. Мышей обучали в течение одного часа, подыматься вверх и спускаться по вращающемуся стержню. После этого упражнения некоторым мышам давали поспать в течение семи часов, другие в это время бодрствовали.

Ученые отметили, что в мозгу мышей, которым дали возможность поспать, образовалось значительно больше связей между нейронами (синапсов), которые формируются во время сна. Это указывает на то, что запоминание обучения и памяти происходит гораздо эффективнее и легче во время сна.

Некоторые из спящих мышей были намеренно потревожены, их сон стал прерывистым. Ученые выявили, что формирование синапсов у этих мышей приостановилось.

Это означает, что формирование памяти происходит в основном во время глубокого или медленного сна. Ученые также выявили физические изменения в мозге во время этих стадий сна. Происходит рост дендритов позвоночника (дендритные шипики крошечные ответвления, которые растут из нейронных отростков) и новых дендритов, которые связываются с другими нейронами для передачи информации. Мыши, лишенные сна, имели гораздо меньше дендритных шипиков.

Исследование было опубликовано в журнале Science.