Крепкий сон помогает усваивать информацию

Не один раз ученые доказывали, что крепкий сон улучшает память. Однако до недавнего времени они точно не знали, как это происходит, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Теперь американские специалисты наглядно показали, за счет чего хороший сон способствует развитию навыка обучения. А вот при нехватке сна, как оказалось, повышается риск болезни Альцгеймера.

В ходе научной работы с грызунами ученые проанализировали двигательную кору животных, когда те нормально спали по 7 часов или страдали от нехватки сна и при этом учились ходить по вращающемуся стержню. Сам процесс обучения приводил к формированию дендритных шипиков, помогающих передавать электрические сигналы от одного нейрона другому. Но это происходило только у животных, которым давали спать.

Получается,хороший сон помогает усиливать и консолидировать недавно сформировавшиеся воспоминания. По данным Университета Нью-Йорка, разные задания, осваиваемые мозгом, приводят к тому, что формировались синапсы (места соединений нейронов) в разных отростках на одних и тех же нейронах. Итак, клетки мозга "переваривают" новую информацию во время сна. И происходит это на фазе медленного сна, характеризующегося отсутствием сновидений. То есть клетки мозга, которые активируются во время самого процесса обучения, повторно активируются уже во время сна. Если данный процесс нарушается, то дендритный рост не происходит.