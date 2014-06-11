"Гормон любви" омолаживает мышцы

Окситоцин, который называют «гормоном любви», помогает восстановлению мышц при повреждении и предохраняет их от старения. Такой вывод из своих исследований ученые опубликовали в журнале Nature Communications, пишет Газета.ру.

Они полагают, что окситоцин можно будет использовать для борьбы с возрастной атрофией мышц под названием саркопения.

Окситоцин ученые относят к так называемым анти-эйджинговым молекулам (против старения), причем это единственная молекула, одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для клинического применения. Назальный спрей окситоцина используют в лечении аутизма, шизофрении и деменции.

Окситоцин синтезируется в организме в моменты, связанные с романтическими отношениями, эмоциональной привязанностью, заботой о детях. Его называют «гормоном любви».

В эксперименте на мышах ученые показали, что уровень окситоцина падает с возрастом. В мышцах стареющих животных снижается количество рецепторов к окситоцину.

Биологи вводили пожилым мышам под кожу окситоцин и наблюдали, как в мышцах заживали повреждения и исчезали признаки старения. Кроме того, окситоцин укрепляет кости и препятствует ожирению.

Ученые предполагают, что окситоцин мог бы стать альтернативой гормоно-заместительной терапии, которая сейчас применяется для поддержания организма женщины в период постменопаузы. Причем в отличие от гормоно-заместительной терапии окситоцин не несет угрозы появления рака.