Частые объятия повышают настроение, укрепляют память

Объятия способны снизить кровяное давление. Частые объятия не только повышают настроение, но и укрепляют память, как выяснили ученые из Университета Вены в Австрии. Кроме того, объятия способствуют и снижению повышенного кровяного давления, пишет Infosmi.net.

Во время объятий в организме человека выделяется так называемый гормон любви окситоцин, который очень полезен для здоровья. Однако выделение этого гормона происходит только в том случае, если вас обнимает человек, к которому вы относитесь очень хорошо - к примеру, любимый мужчина, родственник или друг. Высокие дозы окситоцина снижают кровяное давление, уровень стресса и беспокойства. Они даже способны улучшить память человека.

Гормон окситоцин производиться железой гипофиза. Наука уже давно отмечала его роль в таких психологических вопросах, как общение, обзаведение новыми знакомствами, социальное поведение, любовь родителей и детей, а также романтические отношения. Окситоцин выделяется в больших дозах в состоянии влюбленности, его также производит женский организм в момент родов и грудного кормления, что укрепляет связь матери и ребенка.

"Позитивный эффект от обниманий прослеживается только в тех случаях, когда люди доверяют друг другу, вы не увидите выброса окситоцина после дежурных объятий каких-то малознакомых людей, - говорит автор исследования, нейрофизиолог доктор Юрген Сандкюлер. - Если мы видим совместное позитивное отношение двух людей друг к другу, если эти сигналы любви совпадают, то организм выделяет окситоцин. А вот в тех случаях, когда нас обнимает незнакомец, или не слишком нам приятный, то гормон не выделяется, но зато растет уровень беспокойства. Это приводит к стрессу, потому что человеку свойственно трепетное отношение к личному пространству вокруг себя. И его нарушение вызывает выбросы гормона стресса кортизола".