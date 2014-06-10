Творческие личности обладают особой схемой развития мозга

Ученые выяснили, можно ли стать творческим человеком, или таким нужно родиться. Оказалось, у творческих людей имеются общие черты, пишет meddaily.ru. В частности, это касалось мозговой интеграции - процесса развития мозга, характеризующегося открытостью к обучению и более широким взглядом на жизнь. Также у творческих людей негативные эмоции не обрубают им новые направления интересов. Этого, как раз, пытаются добиться в Трансцедентальной медитации. Она нацелена на концентрацию на внутренней радости и внешнем успехе.

В рамках исследования особенностей мозга принял участие 21 швед, который получил 70-90% по тесту креативного мышления. Добровольцам сделали электроэнцефалографию, у них проверили скорость принятия решений, обработки информации и чувство согласованности. Все собранные данные показали, как протекала мозговая интеграция. И протекала она лучше всего у людей, хорошо справившихся с творческими тестами.

Максимально творческие люди быстрее обрабатывали информацию, правильнее принимали решения и ощущали, что они контролируют ситуацию. Исследование показало: процесс мозговой интеграции связан с работой всего мозга в целом и психологическим развитием. Теперь предстоит выяснить, каким образом можно максимально просто и эффективно повысить показатели мозговой интеграции.