Кофе действует как антидепрессант

Это было доказано во время эксперимента немецких ученых из Рурского университета, в котором приняли участие 66 пожилых людей.

Во время исследования добровольцы были разделены на две группы. Участники первой группы каждый день за 30 минут до начала испытаний получали порцию кофеина, эквивалентную двум чашкам кофе, а остальным давали "плацебо", о чем они не знали, полагая, что пьют кофе.

После этого всем участникам предлагали выбрать из списков со специально подобранными словами "положительные варианты". Далее они проходили визуальные тесты. Оказывается, что люди употреблявшие кофеин на 7% лучше справлялись с заданиями. Кроме того, они ощущали себя намного счастливее, в отличие от участников из второй группы.

Ученые считают, что кофеин влияет на зоны мозга, которые ответственны за позитивные эмоции. К тому же, в небольших дозах кофе способно повышать скорость мышления и поведенческих реакций.

Ранее учеными из Гарварда было доказано, что кофеин обладает антидепрессантным свойством. Результаты их исследования показали, что люди, регулярно потребляющие кофе, намного реже страдают от суицидальных мыслей.

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