Потребление молока замедляет развитие остеоартрита у женщин

К такому выводу пришли исследователи Гарвардской медицинской школы, чья статья опубликована в журнале Arthritis Care & Research.

Известно, что потребление молока благотворно влияет на состояние костной системы в любом возрасте. Ученые во главе с Робертом Маклином (Robert R. McLean) предположили, что молоко может также положительно влиять на здоровье суставов. «Остеоартрит развивается и прогрессирует под воздействием множества факторов, помимо истончения суставного хряща, - объясняет исследователь. - Важную роль играет также изменение в составе и форме костей, ухудшение проприоцепции. Эти факторы, в свою очередь, могут быть подвержены воздействию макро- и микронутриентов, содержащихся в нашем ежедневном рационе».

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи отобрали 2148 американцев с рентгенологически подтвержденным остеоартритом хотя бы одного коленного сустава. Средний возраст участников составил 62 года, более половины из них были женщинами. Все участники были опрошены о частоте потребления молока. Наблюдение за пациентами продолжалось около 4 лет, на протяжении которых участникам назначались повторные рентгенологические исследования коленных суставов для оценки прогрессирования заболевания.

Результаты показали, что у женщин, вообще не пьющих молоко, сужение межсуставной щели за 4 года составило 0,38 мм. Однако у женщин, выпивающих до 6 стаканов молока в неделю, межсуставная щель сузилась лишь на 0,29 мм, а у выпивающих по 7 стаканов в неделю - на 0,26 мм. У тех же, кто выпивал по 10 стаканов молока в неделю, сужение межсуставной щели оказалось вовсе незначительным - 0,06 мм.

В случае с мужчинами результаты немного отличались. Незначительное замедление прогрессирование остеоартрита отмечалось только у тех мужчин, кто выпивал по 7 и более стаканов молока в день. Исследователи пока не могут сказать, какие механизмы лежат в основе замедления прогрессирования остеоартрита на фоне потребления молока.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия количество пациентов с этой патологией значительно возрастет.

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