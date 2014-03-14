Продукты для красоты

Что приготовить, чтобы хорошо выглядеть после зимы, рассказывает диетолог Елена СОЛОМАТИНА.

Всю зиму мы прятались за шарфами и капюшонами, закрывали руки перчатками, а волосы - шапками. Но вот солнышко выглянуло, и хочется показать миру свою гладкую кожу, уложить в локоны густые блестящие волосы, накрасить длинные крепкие ногти. В витаминные препараты верит не каждый, но, оказывается, есть продукты, которые помогут улучшить состояние кожи, волос, ногтей, пишет Комсомольская правда в Украине. Продукты, которые продлят молодость. Продукты красоты!

ОБЛЕПИХА

В ней больше всего витамина С, который отвечает за выработку коллагена. Без витамина С коллагеновые волокна истончаются, кожа теряет упругость. А еще витамин С улучшает капиллярное кровообращение, а значит, и питание, и дыхание кожи.

Кроме облепихи, витамина С много в шиповнике, болгарском перце (особенно красного цвета), черной смородине. А вот в лимонах и апельсинах - меньше.

ВИНОГРАД

Для красоты и молодости нам необходимо, чтобы мелкие сосудики (капилляры), которые привозят в клетку кожи кислород и питательные вещества, были сильными и крепкими. Тогда и цвет лица будет ровным и красивым, и морщины не захватят лицо. К сожалению, с возрастом деятельность капилляров снижается. И тут на помощь приходят биофлавоноиды, рутин и другие витамины группы Р, сохраняя и укрепляя капилляры. Этих витаминов больше всего в черноплодной рябине (летом ее можно собирать и замораживать). Но проще всего в магазине купить богатую флавоноидами вишню, черный виноград (есть нужно с кожей), а еще гранаты. Подойдет и гранатовый сок, но только очень качественный и в темной бутылке.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО И ОРЕХИ

О вреде свободных радикалов нам много рассказывали по телевизору. Дело в том, что именно в них на 70 процентов причина старения. От солнца, от курения, от плохой экологии в клетках образуются свободные радикалы и разрушают мембраны. В итоге кожа теряет цвет и эластичность. Со свободными радикалами борются антиоксиданты, такие как витамин Е.

Больше всего этого ценного витамина в соевом масле, но его любят и покупают не все. На втором месте после соевого масла - кукурузное, за ним - подсолнечное. В оливковом витамина Е меньше. Еще витамин Е живет в орехах (миндале, грецких и фундуке).

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ

Витамин А помогает коже не сохнуть. Ведь чем больше кожа сохнет, тем быстрее стареет, и тем больше морщин мы находим в зеркале. Волосы без витамина А тоже не блестят, а становятся сухими. Витамина А больше всего в тресковой печени, да и всякой жирной рыбе - семге, форели (лучше эти продукты запекать, а не жарить). А еще в говяжьей печени.

Печень трески также богата медью. Медь незаменима, если вы раньше времени заметили на своей голове седые волосы, а содержится она еще в кальмарах, чечевице и какао.

ШПИНАТ

Бета-каротин так же, как и витамин А, помогает коже и волосам не сохнуть, сохранять влагу и выглядеть великолепно. А содержится он в шпинате, петрушке, кураге, шиповнике, облепихе (она снова чемпион) и моркови (вопреки распространенному мнению здесь бета-каротина меньше, чем в шпинате). Еще в шпинате много фолиевой кислоты, которая улучшает дыхание и кровообращение клетки.

СЕРДЦЕ И МОРЕПРОДУКТЫ

Коэнзим Q10 - это не просто рекламный слоган для кремов и лосьонов, это настоящий эликсир молодости, батарейка, энергия для каждой клетки в нашем организме. И содержат эти самые коэнзимы все морепродукты, жирная рыба и сердце (говяжье, куриное и др.).

ОВСЯНКА

В ней есть кремний, без которого снижается эластичность кожи. Этот микроэлемент необходим для здоровья волос, ногтей. Это настоящий строительный материал. И больше всего кремния - в овсянке.

ТВЕРДЫЙ СЫР

Ногтям, чтобы расти длинными, костям, чтобы быть крепкими, и волосам, чтобы быть здоровыми, нужен кальций. А вот в общепризнанном молоке его как раз не так уж и много. Гораздо больше кальция в твердом сыре вроде пармезана, в сардинах (есть их нужно вместе с костями) и в твороге.

КУНЖУТ

В этих семечках просто целый клад полезных веществ. Кальций (о нем читайте выше) и очень важный витамин В1 - он отвечает за ровный цвет лица, спасает от нейродермитов и экзем, которые так часто портят нам внешний вид, и борется с облысением!

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ

Когда появляются розовые прыщики, перхоть, заеды и трещины на губах - значит, не хватает витамина В2, и нужно есть мясо, курицу, гречку, овсянку, но особенно - печень и сердце.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ КОЖИ

Пейте не меньше 8 стаканов воды в день. Жидкость помогает коже оставаться увлажненной и выводит токсины из клеток.

Пережевывайте еду тщательно, а можно иногда и жвачку пожевать. Эти движения - прекрасная гимнастика для лица. Да-да, на лице тоже есть мышцы, а мышцам нужно упражняться, чтобы быть крепкими. Кстати, смеяться и улыбаться тоже полезно, и не только ради хорошего настроения, но и чтобы хорошо выглядеть.