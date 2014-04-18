Кофе не повышает давление

Американские ученые опровергли главный постулат о влиянии кофе на организм. Оказывается, этот напиток не повышает давление, как многие думают.

Тот факт, что регулярнее потребление кофе грозит повышением давления, был опровергнут американскими учеными из Государственного университета здоровья в Новом Орлеане, пишет Orthodox.od.ua.

Специалисты проанализировали сведения о 170000 американцах, у которых прием кофе стал регулярной (ежедневной) привычкой и внимательно изучили состояние их здоровья за 33-летний период жизни.

В результате своего исследования ученые пришли к выводу, что даже выпивая более трех чашек кофе в день, мы не рискуем повышением давления. Исследователи утверждают, что на связь между кофе и гипертонией влияет ряд факторов, таких, как индивидуальные особенности организма, генетический фон и наследственность человека.

Собственно гипертонию провоцирует не кофе, а моменты, влияющие на пристрастие человека к кофе. Если человек выпивает 12 чашек в день и при этом нормально не спит, то именно последнее и приведет к проблемам со здоровьем, констатируют специалисты.