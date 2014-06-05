Недосып действует на мозг, как наркотик

Проблемы со сном могут иметь разное происхождение, но эффект у них примерно одинаковый, по крайней мере для студентов колледжей. Исследование, представленное на конференции SLEEP 2014 в Миннеаполисе, показало: учащиеся, у которых есть проблемы со сном, получают более низкие отметки, чем те, кто спит крепко и в меру. Уровень успеваемости недосыпающих примерно такой же, как у тех, кто часто пьет или курит травку. Помимо этого, страдающих расстройствами сна выгоняют из учебных заведений чаще, чем других студентов. Пол, возраст, наличие депрессии или тревожности, а также тяжелая работа как таковые тут ни при чем: исследователи исключили влияние этих факторов, пишет Здоровье.

Что еще интереснее, недосып играет злую шутку с первокурсниками в гораздо большей степени, чем со старожилами кампусов. Для недавних абитуриентов нарушения сна оказались точным предвестником проблем с учебой, а для старшекурсников эта связь выражена в меньшей степени.

Данные для научной работы включали ответы от 43000 опрошенных – выборка немалая. Результаты исследования напоминают нам, что в стремлении все успеть не стоит забывать о первоочередных потребностях тела, среди которых и сон.