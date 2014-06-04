Боязнь остаться без работающего телефона может быть признана психическим расстройством

Номофобия - новая фобия, которая характеризуется страхом вследствие невозможности использовать мобильный телефон, так как он сел, сигнал сети пропал или его где-то забыли, пишет meddaily.ru со ссылкой на Shiny Shine TV. В итоге у человека может начаться полноценная паническая атака. У него будут потеть ладони, появится тошнота и нервозность.

Еще в 2008 году было проведено исследование, которое показало: 53% человек никогда не выключали телефон, а 9% без телефона начинали сильно нервничать. Теперь же Университет Генуи предлагает включить данную фобию в следующий выпуск Диагностического и статистического руководства по психическим заболеваниям.

Ученые приводят в пример бразильца, который ни на секунду не расставался с телефоном на протяжении 15 лет. Без телефона он не чувствовал себя в безопасности. Психиатры смогли немного улучшить его состояние (панических атак стало меньше), но фобию вылечить не удалось. Мужчина все равно испытывал дискомфорт, тревожность, если не имел под рукой телефон.

Это зависимость от возможности связаться с семьей или друзьями. Или это проявление страха, что близкие не свяжутся с владельцем телефона, особенно в чрезвычайных ситуациях. Для 55% людей именно это было основной причиной тревоги. Среднестатистический приступ номофобии по эффекту можно сравнить с боязнью посещения стоматолога.