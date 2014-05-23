На пальцах рук - огромное количество биологически активных точек
На нашем теле находится огромное количество биоточек, которые связаны с нашими внутренними органами. Как сохранить здоровье, если ты любишь носить кольца? При выборе кольца необходимо убедиться, что оно не сжимает палец, не вызывает дискомфорт и легко снимается.
На пальцах сосредоточено множество точек, которые служат своеобразной проекцией внутренних органов человека:
большой палец – легкие, печень и бронхи;
указательный – органы пищеварения;
средний палец – сердце и система кровообращения;
безымянный – нервная и эндокринная системы;
мизинец – тонкий кишечник и сердце.
Если в последнее время ты подвержена нервным срывам или чувствуешь резкую смену настроения, попробуй снять на время кольцо с безымянного пальца.
Во избежание нарушений работы организма следует на ночь снимать украшения и хотя бы один день в неделю давать возможность телу отдохнуть от них.
В некоторых странах (Великобритания, США, Франция, Италия) принято надевать обручальное кольцо на безымянный палец левой руки, через который «вена любви» проходит непосредственно к сердцу. Выбор безымянного пальца – как у католиков, так и у православных – не случаен. Именно на нем, по мнению древних медиков, сосредоточены точки, которые отвечают за сексуальную активность человека.