На пальцах рук - огромное количество биологически активных точек

На нашем теле находится огромное количество биоточек, которые связаны с нашими внутренними органами. Как сохранить здоровье, если ты любишь носить кольца? При выборе кольца необходимо убедиться, что оно не сжимает палец, не вызывает дискомфорт и легко снимается.

На пальцах сосредоточено множество точек, которые служат своеобразной проекцией внутренних органов человека: большой палец – легкие, печень и бронхи; указательный – органы пищеварения; средний палец – сердце и система кровообращения; безымянный – нервная и эндокринная системы; мизинец – тонкий кишечник и сердце.

Если в последнее время ты подвержена нервным срывам или чувствуешь резкую смену настроения, попробуй снять на время кольцо с безымянного пальца.

Во избежание нарушений работы организма следует на ночь снимать украшения и хотя бы один день в неделю давать возможность телу отдохнуть от них.

В некоторых странах (Великобритания, США, Франция, Италия) принято надевать обручальное кольцо на безымянный палец левой руки, через который «вена любви» проходит непосредственно к сердцу. Выбор безымянного пальца – как у католиков, так и у православных – не случаен. Именно на нем, по мнению древних медиков, сосредоточены точки, которые отвечают за сексуальную активность человека.

www.med2.ru