ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за нового вируса MERS

ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для планирования на случай возможного распространения заболевания, вызванного вирусом MERS-CoV.

Об этом объявил высокопоставленный представитель Всемирной организации здравоохранения, сообщает ZN.UA со ссылкой на газету The Los Angeles Times.

Объявления ВОЗ прозвучало на фоне беспокойства ученых и медиков 79 случаями заболевания и 42 смертями, вызванными ближневосточным респираторным синдромом (MERS). Исследователи считают, что MERS передался человеку от животных, но доказательств пока нет. Они также пока не понимают, как распространяется заболевание, как оно инфицирует жертв и может ли человек быть носителем вируса, при этом не болея.

Между тем доктор Кейджи Фукуда, помощник генерального директора по вопросам обеспечения безопасности здоровья и окружающей среды назвал этот шаг превентивной мерой.

"Сейчас ничего страшного не происходит, - заверил он. - Но самое время ... сделать все, что в наших силах, чтобы подготовиться".

