Хирурги будут спасать безнадежных больных, вводя их в анабиоз

Метод, разработанный Тишерманом, а также хирургом Питером Ри (Peter Rhee) из Университета штата Аризона, начиная с 2000 года испытывался только на свиньях и его эффективность в отношении пациентов с травмами, которые сейчас считаются несовместимыми с жизнью, например с ножевыми или пулевыми ранениями, будет проверяться впервые.

Речь идет о полной замене крови пациента, у которого уже произошла остановка сердца, холодным физраствором, что позволяет сравнительно быстро – примерно за 15 минут - охладить тело приблизительно до 10 градусов по Цельсию. Физраствор нагнетается сначала в наиболее чувствительные к дефициту кислорода регионы организма - сердце и головной мозг, для чего в нижней части сердечной мышцы на аорту устанавливается зажим, выше которого вводится катетер, через который и поступает раствор. После того, как будут заполнены кровеносные сосуды сердца и мозга, зажим убирается и солевой раствор закачивается в остальные части организма.

Таким образом, пациент погружается в состояние искусственной клинической смерти – у него отсутствует кровообращение, дыхание и мозговая активность. В таком состоянии в организме практически отсутствуют метаболические процессы, но в клетках, в отсутствие поступления кислорода, начинает происходить не требующий кислорода ферментативный процесс распада глюкозы – анаэробный гликолиз, дающий клеткам энергию для выживания. В условиях индуцированной гипотермии этот процесс замедляется настолько, что клетки остаются жизнеспособными в течение нескольких часов. Это обстоятельство и дает хирургам время, необходимое для оперативного вмешательства, способного спасти пациенту жизнь.

Пациента отключают от всех аппаратов и доставляют в операционную, где примерно в течение двух часов оперируют. Затем физраствор начинают постепенно замещать кровью, обеспечивая медленное повышение температуры тела, что позволяет избежать реперфузионного синдрома – повреждения сердечной мышцы после возобновления венечного кровотока. В экспериментах на свиньях этот процесс приводил к самопроизвольному запуску сердцебиения, хотя в некоторых случаях приходилось делать это искусственно. При этом никакого негативного влияния процесса введения в анабиоз и последующей реанимации на физические и когнитивные функции животных выявлено не было.

Так ли это в отношении человека, предстоит выяснить в ходе клинических испытаний. Метод планируется проверить на десяти пациентах с остановкой сердца вследствие тяжелой травмы, не поддающихся стандартным реанимационным мероприятиям, и сравнить результаты с другими десятью случаями, отвечающими тем же критериям, но не подвергшимся подобной терапии. По итогам испытаний, сообщил Тишерман, техника процесса будет откорректирована с тем, чтобы протестировать ее на следующих десяти пациентах, пока не наберется достаточно материала для анализа и выводов.

Медпортал