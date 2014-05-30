Холостая жизнь вредит мужскому здоровью

Результаты совместных исследований специалистов из лондонского Имперского колледжа и финляндского университета Оулу подтвердили гипотезу о вреде "свободного" образа жизни для представителей сильного пола. Как оказалось, отсутствие постоянной занятости приводит их к преждевременному старению и смерти от возрастных заболеваний, сообщает directpress.ru.

Ученые проводили эксперимент с участием 5620 финских мужчин и женщин в возрасте 31 года. У каждого из них взяли образцы ДНК, а затем респондентов попросили заполнить опросный лист о здоровье и социальном статусе.Исследователи хотели проверить, есть ли связь между безработицей и сокращением теломер - главных показателей биологического возраста человека.

На протяжении жизни эти концевые участки хромосом, предохраняющие генетический код от разрушения, становятся все короче, что способствует старению человека. Чем меньше у него остается ДНК-защиты, тем больше он подвергается риску развития возрастных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа и болезней сердцечно-сосудистой системы, убивающих даже молодых людей.

Проанализировав результаты и опроса лабораторных анализов, эксперты установили, что 30-летние мужчины, которые большую часть последних трех лет не работали, находились в группе особого риска. Сокращенные теломеры у них встречались в два раза чаще, чем у тех, кто не испытывал проблем с трудоустройством.

Британские исследователи сделали не менее интересное открытие на ту же тему. Как оказалось, последствия безработицы угрожают и психике представителей сильного пола. В доказательство своих слов они привели официальные данные Греческой службы статистики. Только в 2012 году в стране, безрезультатно пытающейся выбраться из экономической ямы, свели счеты с жизнью 508 человек - в основном, мужчин.