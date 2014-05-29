Медитация увеличивает продуктивность работы мозга

Процесс медитации – нечто большее, чем просто способ успокоить мысли и уменьшить уровень стресса. Во время медитации мозг обрабатывает больше мыслей и чувств, чем при обычном расслаблении.

Ученые из Норвегии и Австралии провели анализ картин магнитно-резонансной томографии мозга у добровольцев, практикующих медитацию в течение многих лет. При сравнении картин активности зон коры головного мозга обнаружилось, что паттерны активности различаются в случае простого расслабленного состояния, ненаправленной медитации, и медитации, сосредоточенной на каком-либо предмете.

Ненаправленная медитация позволяет мозгу активировать зоны, связанные с анализом эмоций и мыслей о понятии «Я» – то есть действительно продуктивнее знакомиться с собой. Этот тип медитации предполагает, что человек освобождается от наполняющих сознание мыслей, пока наблюдает за собственным дыханием или тихими ненавязчивыми звуками.

Такая медитация, судя по объективным данным нейробиологов, эффективнее, чем сосредоточенное повторение в мыслях определенного образа или фразы. Впрочем, цели у практикующих медитацию, могут быть разными, и разные техники помогают справляться с разными задачами.

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