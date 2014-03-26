Какие соки самые полезные



Гранатовый сок

Если вы выпиваете стакан фруктового сока в день, то пусть это будет витаминная бомба, наподобие гранатового сока. Этот сок по праву считается самым полезным из-за высокого содержания антиоксидантов, предотвращающим различные виды рака и улучшающим работу мозга.

Клюквенный сок

Клюквенные сок укрепляет имунную систему благодаря витамину Ц, а также является народным средством от воспаления мочевого пузыря.

Вишневый сок

Вишневый сок обладает противовоспалительными свойствами, а еще если пить его до тренировки, можно снизить боль в мышцах после физической нагрузки.

Виноградный сок

Все мы слышали, что немного красного вина полезно для сердца. То же самое касается и виноградного сока, правда важно выжимать сок вместе с кожурой и семенами, поскольку они являются дополнительным источником витаминов и клетчатки.

Отвары из сухофруктов

Отвары из сухофруктов, включающие чернослив, урюк, сушеные яблоки и груши – это давнее народное средство от запоров. Но на этом целебные свойства отваров не исчерпываются. Антиоксиданты, железо и калий дополняют букет микроэлементов этого поистене живительного напитка.

Несмотря на то, что натуральные фруктовые соки, особенно собственного приготовления, содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, количество фруктозы там тоже зашкаливает. Поэтому, пейте не более одного стакана сока в день или разводите их напополам с водой.

Съедая кусочек яблока со шкуркой мы также съедаем немного клетчатки, которая замедляет усвоение сахара нашим организмом. Это, в свою очередь, не приводит к резкому повышению сахара в крови (и риску диабета 2 типа). Поэтому, если у вас нет проблем с зубами – жуйте фрукты.