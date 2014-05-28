Ученые советуют не доверять медицинским статьям в интернете

Американские ученые озадачились вопросом тотального увлечения людей самолечением и обратили внимание на самые распространенные источники, где описываются симптомы и заболевания. Оказывается, больше всего современный человек доверяет информации с Международной электронной энциклопедии Википедия и даже не подозревает, какие опасности его здесь поджидают. Исследование проведено учеными из Университета Кэмпбелл, пишет scienceblog.ru.

Согласно их отчету, в девяти из десяти медицинских статей в Википедии содержатся ошибки и неточности. Большая их часть объясняется тем, что редактировать статьи может любой пользователь Сети, тогда как энциклопедии в традиционном понимании составляются специалистами.

Исследование проводилось под управлением Роберта Хейсти, который советует не использовать Википедию как первоначальный источник, поскольку статьи на данном ресурсе не подвергаются такой же проверке, как в медицинских изданиях. Что касается самостоятельной постановки себе диагноза, то лучше уже сверить данные с нескольких источников или же сразу обратиться к врачу.

Википедия существует с 2001 года и к настоящему моменту «облачная» энциклопедия успела попасть в число самых популярных сайтов на Земле. На сайте опубликовано более 31 млн статей на 285 различных языках. Минимум 20 000 статей в энциклопедии связано со здоровьем.

В Википедии часто можно найти недостоверную информацию о некоторых диагнозах, что чревато нежелательными последствиями. Например, в ресурсе утверждается недейственность антидепрессантов на детей, но это не так. Прочитав такую статью, родители могут воспрепятствовать лечению детей с помощью таких препаратов.