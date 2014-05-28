Ожирение провоцирует сниженная чувствительность вкусовых рецепторов

Американские ученые из Дикинского Университета поняли, почему некоторые люди склонны к перееданию. Все дело в способности распознавать вкусы. Оказывается, люди, не способные распознавать жир в продуктах питания, чаще переедают и страдают от ожирения. Жир в продукте отвечает за чувство сытости, подчеркивает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые провели исследование, оценив чувствительность к вкусу жира. Потом в течение четырех дней добровольцам предлагали завтрак с разным набором продуктов - жирных, углеводистых и белковых. В обед им организовали шведский стол - можно было есть без ограничений. При этом участники эксперимента рассказывали о степени голода и сытости. Записывался и объем потребленных калорий. В итоге при неспособности распознавать жир люди съедали больше за обедом, если завтрак состоял из жирных продуктов.

Недостаточная чувствительность к жиру в продуктах не давала телу адекватно оценивать сигналы о сытости, которые обычно появляются при потреблении жирных продуктов. Не исключено, что большинство людей с лишним весом имеют данную проблему. При этом лишь недавно ученые выяснили, что человек, в принципе, способен распознавать жирный вкус. Помимо жирного вкуса, люди распознают сладкий, соленый, горький, кислый и вкус белковых продуктов (умами).