Комбинированная компьютерная томография поможет рассмотреть пораженные атеросклерозом сосуды

Атеросклероз как заболевание сосудов сопровождается отложениями холестерина и липоротеидов, а также отмерших клеток, на кровеносных сосудах. С течением времени эти отложения кальцифицируются. Просвет пораженного сосуда сужается вплоть до полной закупорки, что вызывает осложнения и может стать причиной смерти. Атеросклероз лидирует среди факторов смертности в развитых странах.

Диагностика атеросклероза с помощью компьютерной томографии затруднена, поскольку трудно получить качественное изображение одновременно мягких тканей сосудистой стенки, и твердого материала атеросклеротической бляшки. Дополнительные проблемы возникают при патологоанатомическом изучении ткани. Золотым стандартом здесь является гистологическое исследование ткани, но срезы предоставляют информацию лишь о двух измерениях, оставляя неизвестным фактический размер атеросклеротической бляшки.

Группа исследователей из трех европейских лабораторий под координирующим руководством Берта Мёллера (Bert Müller) из университета Базеля, Швейцария (Biomaterials Science Center at University of Basel) предложила протокол компьютерной томографии, который основан на комбинации высокоэнергетической рентгенографии и существующих техник гистологических исследований.

Протокол рассчитан приблизительно на 20 рабочих дней, и на выходе позволяет составить исчерпывающее представление о структуре пораженного сосуда, вплоть до симуляции кровотока с учетом всех препятствий, создаваемых отложениями. Метод можно применять для любых других тканей, содержащих высоко- и низкопоглощающие компоненты, например, хрящ и кости.

Симуляция движения крови в пораженном сосуде позволяет рассчитать параметры гидравлического удара - резкого изменения давления при изменении скорости движения крови. Знание гемодинамических параметров позволит создать лекарства, избирательно доставляющие действующие вещества прямо к сужению сосуда, и таким образом, направленно действовать на атеросклеротические отложения.

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