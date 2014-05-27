Сколько порций овощей и фруктов надо съедать в день

Это – программа-минимум, пишет edinstvennaya.ua.

Одной порцией для каждого считается объем фруктов и овощей, который помещается в его горсти.

В среднем это: один большой помидор, несколько ягод клубники, 2-3 соцветия брокколи, пиала овощного салата, средняя морковь, стакан 100-процентного сока с мякотью, 3 столовые ложки с верхом зерен кукурузы или горошка.

Пять порций овощей и фруктов для взрослого человека – это примерно около 400 граммов.

В свою очередь, специалисты Университетского колледжа Лондона призывают изменить официальные рекомендации ВОЗ в отношении правильного питания. По их мнению, в день нужно съедать 10 порций фруктов и овощей.