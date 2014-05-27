Людям с болезнями почек необходимо делать интервалы в занятиях спортом

Университет Квинсленда считает, что людям с проблемными почками стоит заниматься в интенсивном интервальном режиме. Этот вывод был сделан после того, как ученые сравнили эффект интервальных тренировок с умеренной и непрерывной физической активностью. При этом учитывалось состояние людей с 3 или 4 стадией хронической болезни почек, пишет Meddaily.ru.

Известно, что интенсивные интервальные тренировки полезны для людей с метаболическим синдромом, со сниженной чувствительностью к инсулину и с болезнями сердца. Но о влиянии на почки специалисты заговорили впервые. Популярность интервальных тренировок объяснима: на них нужно мало времени, а эффективность крайне высока.

Ученые собрали группу добровольцев, которые должны были тренироваться трижды в неделю на протяжении 12 недель. Причем, первая группа занималась по интервальной схеме (тренировки по 20-30 минут), а вторая группа занималась в умеренном режиме 30-40 минут. При этом оценивались следующие показатели: физическая выносливость, общий уровень физической подготовленности, работа митохондрий и мышечная атрофия.

У пациентов с болезнями почек имеются признаки атрофии мышц. Поэтому поиск оптимального режима тренировки - важная задача. Оказалось, лучше себя чувствовала первая группа. Люди стали более энергичными, у них улучшилась физическая форма, равновесие и выросла мышечная сила. Также они быстрее восстанавливались после тренировок.