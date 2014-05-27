В Гвинею вернулась лихорадка Эбола

Правительство Гвинеи проинформировало о двух подтвержденных случаях лихорадки Эбола в ранее не затронутом болезнью регионе страны, пишетReuters.

«Мы зафиксировали два новых случая в Телимеле. Раньше в этой области не выявлялись больные лихорадкой Эбола. По сути это новая вспышка», - заявил представитель министерства здравоохранения Гвинеи Мамаду Рафи Диалло (Mamadou Rafi Diallo), добавив, что оба пациента изолированы и проходят лечение. В настоящее время проводится обследование более 40 человек, которые контактировали с зараженными.

Как предполагается, пациенты могли заразиться при контакте с телом умершего от геморрагической лихорадки во время погребения. Речь идет об останках инфицированной женщины, которые были сожжены без специальных мер безопасности.

Вспышка вирусного заболевания, о которой стало известно в феврале, стала причиной смерти более 100 человек в Гвинее и Либерии, однако в середине апреля представители Гвинеи заявили, что вспышка геморрагической лихорадки взята под контроль, а число новых случаев заболевания сократилось.

remedium.ru