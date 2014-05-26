В чем секрет средиземноморского рациона

Статистические данные во множестве указывают на пользу рациона средиземноморского типа: сердечный приступ реже настигает людей, чья диета богата рыбой, орехами, свежими овощами и фруктами. В новом исследовании ученые объяснили, как именно достигается полезный эффект, пишет Здоровье.

Все дело в сочетании рыбы и овощей. «Когда вы едите оливки, орехи, жирную рыбу вместе с овощами, например, зеленым салатом и свеклой, то ненасыщенные жирные кислоты из рыбы и нитраты либо нитриты из овощей формируют вместе нитрованные жирные кислоты», – объяснил Филип Итон, специалист по биохимии сердечно-сосудистой системы Королевского Лондонского Колледжа. Нитрованные кислоты действуют в организме очень выборочно, совсем как высокотехнологичные лекарства – они блокируют специальный фермент, что приводит к снижению артериального давления.

Для того, чтобы подтвердить эти данные, ученые создали мышей с измененным геном фермента, влияющего на давление. Модифицированный фермент не воспринимал сигналы, поступающие от нитрованных жирных кислот. Искусственный аналог нитрованных кислот из средиземноморской диеты помогал снизить давление всем мышам, кроме этой группы. То же самое произошло и когда мышей перевели с обычного корма на средиземноморскую диету: мыши, у которых гипертония была вызвана разными причинами, вылечились, но не те, у которых был изменен 1 фермент.