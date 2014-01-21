Жирные сорта рыбы полезны для мозга

Как отмечают ученые из Швеции, мальчики-подростки, регулярно употребляющие рыбу, соображают лучше своих сверстников. Ученые провели исследование, в котором принимали участие 5000 15-летних юношей, которые ели рыбу более раза в неделю.

Через три года было проведено тестирование умственных способностей испытуемых. Выяснилось, что все они показали лучшие результаты в тестах, чем те, кто ел рыбу в подростковом возрасте реже раза в неделю.

По мнению ученых, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которыми богаты рыба и вообще все рыбные продукты, играют важную роль в развитии мозга и помогают сохранить нормальные функции мозга в течение всей жизни.

Надо заметить, что в ходе предыдущих исследований также было обнаружено, что употребление женщиной рыбы во время беременности благотворно сказывается на интеллекте плода, а рыбная диета в пожилом возрасте снижает риск когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и многих других.

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