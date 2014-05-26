Улучшает ли мороженое настроение человека

Поедание мороженого не может улучшить настроение человека, заявили американские ученые в ходе доклада на ежегодном собрании Американской ассоциации психологических наук. Это не зависит от того, нравятся ли человеку другие продукты, пишет Газета.ру.

К подобному выводу ученые пришли в ходе исследования, в рамках которого попытались выяснить, может ли изменить настроение человека любимая еда. Для этого исследователи на протяжении нескольких дней следили за настроением добровольцев, принявших участие в исследовании и согласившихся употреблять продукты, которые им нравятся, в зависимости от собственного настроения.

В частности, ученым удалось установить, что ни один из продуктов существенно настроение не меняет — будь он жирным и калорийным или нет.

Таким образом, ни один из продуктов не способен изменить настроение человека вопреки расхожим мифам.