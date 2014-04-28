Что необходимо для активной работы мозга

1. Мозгу нужны кофеин и теанин, чтобы остаться расслабленным, но чутким

Кофеин, если вы знаете, как им правильно пользоваться, помогает запоминанию. Но употребите его слишком много — и начнете нервничать или срываться с катушек. А все потому, что кофеину нужна пара — теанин, аминокислота, которая снижает тревожность.

Где и как: к счастью, суперкомбинация кофеина и теанина уже имеется в одном из самых популярных в мире напитков — черном или зеленом чае. Пейте несколько чашек каждый день.

2. Мозгу нужно солнце для правильного настроения

Самое очевидное и одновременно самое неочевидное из того, что нам нужно каждый день — это солнечный свет. Примерно 10% американцев страдают от сезонного аффективного расстройства — чувства летаргической грусти, вызванного более короткими осенними и зимними днями. Лучший способ защититься от него — и от повседневного уныния ваших офисных флюоресцентных ламп — это чаще бывать на солнце.

Где и как: прогуляйтесь по улице, желательно в начале дня.

3. Мозгу нужны полифенолы для счастья

Похоже, когда люди объедаются шоколадом, в этом есть что-то разумное: в какао содержатся антиоксиданты под названием полифенолы. Им шоколад во многом обязан своей способностью улучшать настроение; исследования показывают, что они стимулируют те же рецепторы мозга, на которые воздействуют препараты от тревожности. У шоколада есть и другие преимущества — он снижает вероятность инсульта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет кровообращение.

Где и как: держите на рабочем столе немного темного шоколада.

4. Мозгу нужно больше Омега-3 — это для него топливо

Хотя на мозг приходится лишь 2% массы тела, он потребляет 25% производимой организмом глюкозы. Наши мозги постоянно голодны, и если их не кормить, они отвлекаются. Особенно они любят пищу, богатую жирными кислотами Омега-3 — она так хорошо помогает нашим нейронам.

Где и как: ешьте больше орехов, льняного семени, испанского шалфея, жирной рыбы вроде лосося.

5. Мозгу нужен креатин, чтобы качаться

Это самое неожиданное: креатин, который так любят бодибилдеры, полезен и для мозга. Исследования показывают, что креатин укрепляет память и внимание.

Как и где: бросьте добавку с креатином в утренний йогурт.

med2.ru