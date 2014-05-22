Комплименты действуют на женщину эффективнее лекарств

Комплименты эффективнее лекарств. В любое время и в любом возрасте женщина должна оставаться женщиной, простой, ласковой и нежной. Именно женственность и нежность привлекают и очаровывают мужчин. Гибкий стан, плавные движения и таинственная улыбка оказывают на них невероятное действие, передает infosmi.net.

Для того чтобы всегда очаровывать мужчин и своего любимого, нужно постоянно меняться и следить за своим здоровьем. В первую очередь старайтесь заниматься спортом, хоть совсем чуть-чуть. Поменьше сидите у телевизора и кушайте вредную еду. Питание должно быть легким и сбалансированным. Перед сном полезны прогулки на свежем воздухе, а по утрам гимнастика.

Главное, чтобы все действия выполнялись с удовольствием. Не нужно выдавливать из себя пробежку или прогулку, они вряд ли принесут пользу. Перед сном наградите себя ванной с пеной, морской солью и успокаивающими аромомаслами. Обязательно регулярно посещайте врачей и контролируйте свое здоровье дома.