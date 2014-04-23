Как искоренить зависимость от фаст-фуда

Менять привычку употреблять фаст-фуд нужно постепенно. Первым делом тебе предстоит отказаться от газированных напитков (на это отведи месяц). Затем, постепенно откажись от бессмысленных перекусов в виде чипсов, сухариков и соленых орешков. Вместо таких перекусов запросто можно есть попкорн. На последнем этапе тебе предстоит полностью отказаться от хот-догов, шаурмы, пиццы, гамбургеров и картошки фри, пишет Xxl.ua.

Возьми себе в правило от употребления блюд, в состав которых входит больше 5 элементов. Таким образом, ты сформируешь привычку покупать более полезную еду. Если все-таки сорвешься и решишь полакомиться гамбургером, попроси положить тебе побольше овощей и меньше жирного соуса. Что касается газированных напитков, замени их на молочные коктейли или фруктовый сок (польза от них сомнительная, зато они точно менее вреднее газировки).

Попробуй приготовить гамбургер самостоятельно, заменив пшеничную булочку цельнозерновой, жирную свиную котлету на отварную индейку или курицу, а майонез домашним соусом, добавив туда больше зелени и овощей.

Как видно, избавиться от привычки употреблять фаст-фуд достаточно просто. Главное, поставить себе цель и проходить мимо ресторанов быстрого питания.