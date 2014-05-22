Способность распознавать вкусы влияет на продолжительность жизни

Вкусовые рецепторы, располагающиеся на языке, отвечают не только за вкусовые предпочтения. Они, оказалось, сказываются на продолжительности и качестве жизни в целом, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Как показали эксперименты с плодовыми мушками, если подавить способность распознавать вкус вне зависимости от объема потребления пищи, можно контролировать продолжительность жизни, гарантируя старение без проблем со здоровьем.

Суть в том, что горький вкус негативно отражается на продолжительности жизни. А вот сладкий вкус позитивно отражается на этом показателе. Но наиболее важная способность - распознавать вкус воды. Мушки, которые не могли распознавать воду, жили на 43% дольше обычного. Все это говорит о том, что сенсорное восприятие влияет на здоровье, отмечает Скотт Плетчер из Университета Мичигана.

Сотрудники университетов Мичигана, Вэйна и Института биомедицинских исследований Фридриха Мишера установили: потеря вкуса провоцирует физиологические изменения. Они помогают телу адаптироваться к ощущению, будто оно не получает в достаточных объемах жизненно важные вещества. Это отражается как на выборе продуктов питания, так и на восприятии и поведении в целом.