Продолжительность жизни людей во всем мире возросла - ВОЗ

Ожидаемая продолжительность жизни населения Земли неуклонно увеличивается. По данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни девочки, родившейся в 2012 году, составит 73 года, а мальчика – 68 лет. Эти цифры на 6 лет больше, чем ожидаемая длительность жизни людей, родившихся в 1990 году.

Согласно представленному докладу, наибольший прогресс заметен в странах с низким уровнем доходов. Там средняя продолжительность жизни увеличилась на 9 лет (по сравнению с показателем 1990 года). В первую очередь этому способствовало снижение смертности среди детей младше 5 лет. Однако, подчеркивают эксперты организации, все равно люди в богатых странах живут намного дольше, чем в бедных.

Так, предполагаемая продолжительность жизни мальчика, родившегося в 2012 году в стране с высоким ВВП, достигает 76 лет – на 16 лет больше, чем у мальчика из бедной страны (60 лет). Среди девочек разница выше: в странах с высоким уровнем доходов этот показатель составляет 82 года, в государствах с низким ВВП – 63 года.

По прогнозам специалистов, дольше всего будут жить женщины из Японии (87 лет), среди мужчин лидирующую позицию занимает Исландия (81,2).

«В странах с высоким уровнем дохода возросшая ожидаемая продолжительность жизни в значительной мере обусловлена успешной борьбой с неинфекционными заболеваниями. Уменьшилось число мужчин и женщин, умирающих от болезней сердца и инсульта в возрасте до 60 лет», - заявил д-р Тиес Боэрма (Ties Boerma), директор Департамента ВОЗ по статистике и информационным системам здравоохранения.

Тремя основными причинами преждевременной смерти в странах с высокими доходами являются ишемическая болезнь сердца, инфекции нижних дыхательных путей и инсульт, подчеркивается в докладе ВОЗ. В тоже время в бедных странах, в первую очередь африканских, чаще всего люди умирают от инфекционных болезней и связанных с ними состояниями.