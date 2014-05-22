Длительные разговоры по мобильному телефону опасны для мозга

Исследования на тему влияния использования мобильных телефонов на риск образования рака мозга ведутся более 20 лет. Свои выводы представили французские ученые, пишут Подробности.

Сотрудники Университета Бордо изучили данные об активных пользователях мобильных телефонов, проанализировав 447 случаев разновидностей рака мозга. Они пришли к выводу, что использование телефонов в течение более чем 15 часов в месяц повышает риск развития опухоли мозга втрое.

Склонность к образованию опухолей имеют представители профессий, работа которых состоит из постоянных телефонных переговоров, - заключили авторы исследования. Если обычные разговаривают по телефону около 2,5 часов в месяц, то представители этих профессий - в несколько раз больше.

Чтобы оказаться в группе риска, достаточно, в среднем, в течение всего 5 лет вести длительные разговоры по телефону.