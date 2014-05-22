Мы выбираем мужа или жену с похожим ДНК

В супружеских парах обычно много общего, и это касается генов тоже. Новое исследование показало, что мы, как правило, выбираем супруга или супругу, чья ДНК похожа на нашу, пишет Naukaitechnica.ru.

Вероятно, у людей которые генетически похожи, больше возможностей встретиться и образовать пару. Другими словами, когда дело касается брака, поговорка "рыбак рыбака видит издалека" более применима, чем "противоположности притягиваются".

Предыдущие исследования показали, что люди выбирают партнера для брака со схожим уровнем образования, социального класса и даже массой тела. Это явление получило название "ассортативное спаривание".

Ученый Бенджамин Доминг (Benjamin Domingue) из Университета Колорадо в США проанализировал генетические данные 825 человек, сравнив похожесть ДНК замужних пар со случайными людьми, не состоявшими в паре.

Как оказалось, у супружеских пар было больше схожих сегментов ДНК, чем у случайных пар людей.

Ученые не знают, как мы распознаем нужного партнера, но возможно у пар похожие генетические черты, так как их гены помогают им определить, кого они встретят в течение жизни.

Люди со схожими генами, как правило, обладают похожим уровнем образования, что ставит их в похожие социальные ситуации, и у них больше шансов встретиться.

Также, если у человека высокий или низкий рост, он будет обращать внимание на кого-то с похожим ростом, и таким образом неосознанно выбирать партнера со схожим ДНК.

Предыдущие исследования показали, что мы находим партнера, чья иммунная система отличается от нашей. Это обеспечивает детям, рожденным в паре более широкий иммунитет против болезней.