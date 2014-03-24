Залог длительного брака - в спокойном темпераменте мужчины

Уровень счастья мужчины и его здоровье важнее для брака, чем оптимизм женщины: это показала новая работа по психологии, проведенная в Университете Чикаго. Долговременные прогноз для пары таков: если муж обладает невротическим характером, то жена, скорее всего, будет недовольна и не удовлетворена сложившимся браком, пишет Здоровье.

В психологическом исследовании люди, состоящие в браке, описывали свой темперамент, психологические особенности и атмосферу в семье. Ученые заметили, что максимальное количество претензий к супругам высказывали жены мужчин, описывающих себя как невротиков, людей с нестабильными эмоциями. С другой стороны, мужчин значительно меньше задевает и волнует обстановка в семье, если женщина считает себя невротической особой.

«Жены невротичных мужей чаще рассказывают о скандалах и конфликтах с мужем, – рассказал ведущий автор Джеймс Ивенюк, – при этом оптимизм или пессимизм, а также здоровье женщины, похоже, не влияет на качество жизни её мужа». Ученые не нашли различий в качестве жизни мужчин, несмотря на большое число участников исследования: они изучили психологию 953 крепких сложившихся пар, живущих вместе в среднем 39 лет. Среди участников были женатые и официально незарегистрированные пары, возраст варьировал от 63 до 90 лет.

Цитируя специалиста по старению Линду Уэйт, дизайн исследования можно описать как вопрос: «насколько ваш супруг вас достает?» Проблемы, которые исследование выявило в долгих браках, это не столько насилие и ссоры, сколько критика партнера, чрезмерные ожидания и запросы, и просто случаи, когда один действует другому на нервы. Чем более позитивно ваш муж оценивает Вас и все происходящее с вашей семьей, тем выше шанс, что брак принесет счастье, и вы будете вместе и в 90 лет.

Несмотря на то, что женщины чаще жаловались на проблемы в браке, их уровень психологической поддержки и готовности помочь супругу был значительно выше, чем у мужчин! Среди черт характера мужчины, которые в наибольшей степени способствуют долгому браку, ученые выделили отсутствие предубеждений, добросовестность, экстравертность, способность сказать «да», высокую тревожность, и стремление заслужить высокую оценку окружающих.