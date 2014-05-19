Вредные продукты могут приравнять к сигаретам

Организация Consumers International и Всемирная федерация ожирения призывают регулировать пищевую промышленность так же, как и табачную, ведь некачественные и вредные продукты провоцируют ожирение. А ожирение можно сравнить по негативному эффекту с воздействием табака, отмечает Meddaily.ru со ссылкой на BBC. Эксперты предлагают размещать на упаковках с едой изображения, рассказывающие о вреде ожирения, и максимально точную информацию о составе. Подобные изменения стоит внедрить по всему миру. Статистика говорит о том, что все большее число людей умирает вследствие ожирения (в 2005 году - 2,6 миллиона, а в 2010 - уже 3,4 миллиона).

Помимо внешних изменений, специалисты педалируют тему сокращения концентрации соли, насыщенных жиров и сахара в продуктах. Также речь идет о повышении качества пищи в больницах и школах, о более жестком контроле рекламы и проведении просветительских кампаний. Из всех напитков и пищи следует удалить искусственные трансжиры. И сделать это нужно в течение пяти лет.

Реклама, нацеленная на детей, и реклама, транслируемая на ТВ в перерывах телепередач, должна подвергнуться сокращению. Правительство может пересмотреть цены на еду, ввести новые налоги, изменить систему лицензирования. Эксперты сравнивают текущую ситуацию с ожирением и ситуацию с сигаретами в 60-х. Тогда все утверждали, будто сигареты абсолютно безвредны. Чтобы изменить ситуацию, требуется комплексный подход, реализуемый во всех странах. Кто именно из стран поддержит инициативу, пока сказать трудно. Но, по мнению специалистов, к движению могут примкнуть Бразилия и Норвегия.