В США подтверждены 2 случая заражения коронавирусом MERS

Ближневосточный коронавирус MERS пересек океан и появился в Америке. 2 мая подтвержден первый случай заражения вирусом в Чикаго, куда он попал из Саудовской Аравии, сообщает американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), пишет Газета.ру.

12 мая подтвержден второй случай заражения вирусом MERS - у медицинского работника из Саудовской Аравии, который прилетел в Бостон, а перед этим побывал в Атланте и Орландо.

Американские специалисты здравоохранения признают, что ожидали появления вируса в США, рано или поздно, в современном мире «без границ» это неизбежно.

С учетом этих двух случаев ВОЗ сообщает о 536 лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом MERS в 12 странах. Причем все случаи берут начало на Аравийском полуострове.

Зараженные люди получают тяжелое респираторное заболевание. 145 из них скончались.

ВОЗ выпустила новые методические рекомендации по выявлению и лечению зараженных вирусом MERS. При этом ВОЗ подчеркивает, что несмотря на серьезность ситуации с вирусом, глобальная опасность для человечества еще не наступила, так как вирус пока не приобрел способность передаваться от человека к человеку.

Попытки создать вакцину против вируса MERS не увенчались успехом. Но кое-что ученые уже сделали для защиты от него. Специалисты из Университета Пердью недавно объявили, что создали молекулы, которые снижают активность вируса в клетке, так как подавляют действие ключевого фермента.