Продукты сгорания топлива опасны для здоровья человека

В частности, ученые убедились, что выхлоп мотоцикла загрязняет воздух сильнее, чем выхлопы автомобилей. Они также доказали, что токсичные углеводороды влияют на метаболизм половых гормонов человека. Результаты нескольких исследований опубликованы в майском номере исследовательского бюллетеня Университета Каназава.

(Нитро)полиароматические углеводороды (НПАУ/ПАУ) являются побочными продуктами сжигания и переработки органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака и др. Основными источниками поступления техногенных ПАУ в окружающую природную среду являются предприятия энергетического комплекса, автомобильный транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Давно известно, что ПАУ способны оказывать значительное влияние на здоровье человека. Многие из них обладают ярко выраженными канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами. Однако механизм этого воздействия во многом оставался неясным, точно так же, как не существовало точной методики для определения уровня ПАУ в окружающей среде и организме человека.

Исследователи из Университета Каназава во главе с Казуючи Хаякава (Kazuichi Hayakawa) разработали метод, позволяющий уловить в воздухе, а также в крови и моче человека метаболиты ПАУ и НПАУ около 20 лет назад. В 2002 году с помощью этой методики ученые протестировали воздух в 7 крупных городах Восточной Азии и пришли к выводу, что в Японии основными источниками частиц ПАУ и НПАУ в воздухе являются выхлопы моторов, работающих на дизельном топливе, а в Китае – сжигание каменного угля.

С тех пор эта методика постоянно совершенствовалась исследователями, и на сегодняшний день у нее просто нет конкурентов. Чувствительность этого метода уникальна. В 2013 году этот метод позволил команде г-на Хаякава установить, что мотоциклы выбрасывают в окружающую среду гораздо большее количество частиц ПАУ, чем автомобили. Более того, углеводороды в выхлопе мотоциклов обладают гораздо большей мутагенностью, по сравнению с выхлопом других моторов.

Ученым также удалось установить, что углеводороды, образующиеся в ходе сгорания дизельного топлива, нарушают метаболизм гормонов тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин. Это, в свою очередь, значительно повышает риск рака предстательной железы и женских репродуктивных органов, а также может привести к женскому и мужскому бесплодию.

Ремедиум