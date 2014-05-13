Учёные открыли новые возможности для лечения мужского бесплодия

Американские ученые нашли белок, недостаток которого может стать причиной мужского бесплодия. Этот белок Chd5 необходим для правильной упаковки ДНК в головке сперматозоида. Свои результаты они опубликовали в журнале Nature Communications, пишет Газета.ру.

ДНК в любой клетке плотно упакована, намотана на белки-гистоны, как нитка на катушку. Сперматозоид — очень маленькая клетка, поэтому проблема упаковки ДНК стоит для него еще более остро. Для более плотной упаковки сперматозоид использует не гистоны, а другие вещества — протамины.

Белок Chd5, как выяснили исследователи, это ключевой регулятор упаковки ДНК в сперматозоидах. Если этого белка недостаточно во время созревания сперматозоидов, это приводит к слишком рыхлой упаковке ДНК, что сказывается на качестве спермы.

Мыши с дефицитом белка Chd5 были бесплодными из-за снижения подвижности сперматозоидов.

Более того, дефицит Chd5 может приводить и к поломкам самой молекулы ДНК. Так что если такой сперматозоид все же окажется способен к оплодотворению яйцеклетки, он принесет потомству генетические дефекты.

Исследование, проведенное на мужчинах, показало, что бесплодие часто сопровождается недостатком белка Chd5 в организме.