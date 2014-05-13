Электронные сигареты курят люди, ранее не имевшие вредных привычек

Несмотря на заявления производителей и убежденность молодых людей, электронные сигареты, как и обычные, повышают риск рака. Электронные сигареты способны также сделать не курящих людей зависимыми от никотина, пишет Meddaily.ru со ссылкой на DNA India.

Университет Миссисипи сделал шокирующий вывод: 50% людей, курящих электронные сигареты, не являются настоящими курильщиками. Таким образом, электронные сигареты делают в общественном сознании сам процесс курения нормой. Это в особенности касается молодых родителей, полагающих, что электронные сигареты не вредят их детям и окружающим.

Между тем врачи до сих пор не знают, какие риски несут с собой электронные сигареты, по сути, являющиеся никотиновыми ингаляторами (никотин доставляется с паром за счет нагрева жидкости). Изначально электронные сигареты должны были помочь курильщикам избавиться от вредной привычки. Однако мало кто из молодых людей используют их с такой целью. Это показал опрос 3253 американцев.

В частности, опрашивались родители. 81% из них использовал электронные сигареты, считая их менее опасными для окружающих, 76% говорили, что такие сигареты больше приемлемы для людей, не употребляющих табаксодержащие продукты. А 72% признались: электронные сигареты можно использовать в местах, где курить нельзя, что очень удобно. Несмотря на привлекательную идею и большое разнообразие вкусов, некоторые электронные сигареты, как было доказано, содержат токсичные соединения.