Чем опасны продукты в вакуумной пленке

Вакуумная упаковка продуктов питания - удобный и относительно безопасный способ хранения. Относительность безопасности связана с тем, что под вакуумной упаковкой могут находиться смертельно опасные бактерии, пишет Meddaily.ru.

Датские специалисты выяснили: четверть пациентов, заразившихся бактериями из числа обитающих под вакуумной упаковкой, находятся в группе повышенного риска смерти. Суть в том, что в условиях отсутствия кислорода патогены - Listeria monocytogens - могут становиться особо агрессивными. И, попадая в тело человека, они начинают активное наступление. По словам ученых, с этой точки зрения, опасны молоко, мороженое, сыр, мясо, полуфабрикаты, рыба и овощи. Они советуют избегать продуктов в вакуумной упаковке.

Пищевые отравления опаснее, чем многие считают. Было доказано, что отравления оставляют след на всю жизнь. Так, однажды отравившись, можно потом мучиться с диабетом, артритом, почечной недостаточностью, гипертонией, сердечными приступами и инсультами. Повреждения почек, например, вызваны мощными токсинами, вырабатываемыми бактериями, которые провоцируют отравления. Артрит вызывает неадекватный иммунный ответ на патогены. Эти проблемы могут появиться в течение нескольких недель после отравления. А вот высокое давление даст о себе знать лишь через несколько лет.

Ученые связывают E coli с такими долгоиграющими последствиями, как почечная недостаточность и диабет. Кампилобактер - с нарушениями желудочно-кишечного тракта, синдромом Гийена-Барре (расстройство, при котором иммунная система атакует нервы, вызывая мышечную слабость и паралич). А вот сальмонеллы провоцируют артрит.